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Злата Огневич выпустила откровенный клип на знаменитую украинскую песню: некоторые кадры будоражат воображение

Певица решилась на смелый шаг - разделась перед камерой

среда, 11 декабря 2019, 13:55
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Злата Огневич презентовала клип на знаменитую украинскую песню "Чом ти не прийшов". Видеоработа стала мини-фильмом о жизни певицы и о тех запретах, которые накладываются на нас с детства и которые проецируют многие события в нашей уже взрослой жизни.

Премьера видео состоялась 11 декабря на YouTube-канале исполнительницы. А через два дня Злата представит альбом украинских народных песен в авторской обработке "Сила поколінь".

Для клипа "Чом ти не прийшов" певица примерила сексуальные образы, а на некоторых кадрах предстала полностью обнаженной. Фанаты Златы отметили, что в ролике артистка выглядит роскошно и будоражит воображение.

"Я не раздеваюсь ради того, чтобы раздеться и показать, какая красивая у меня фигура. Это совсем не об этом. Это все о символах, как у того же Ларса фон Триера, где каждая деталь пропитана символизмом. Я за искусство в первую очередь, и мне несложно быть откровенной, если этого требует творчество", - призналась Огневич.

  • Ранее Злата Огневич заявила о преследованиях агрессивного поклонника. Позже певица показала лицо мужчины, а также рассказала, что была вынуждена обратиться за помощью в полицию.
  • Также смотрите на The Lime новый клип Тины Кароль "Иди на жизнь". В кадре певица появляется в нежных образах, которые выгодно подчеркивают достоинства ее фигуры.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Злата Огневич, клип

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