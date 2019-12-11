Злата Огневич выпустила откровенный клип на знаменитую украинскую песню: некоторые кадры будоражат воображение

Злата Огневич презентовала клип на знаменитую украинскую песню "Чом ти не прийшов". Видеоработа стала мини-фильмом о жизни певицы и о тех запретах, которые накладываются на нас с детства и которые проецируют многие события в нашей уже взрослой жизни.

Премьера видео состоялась 11 декабря на YouTube-канале исполнительницы. А через два дня Злата представит альбом украинских народных песен в авторской обработке "Сила поколінь".

Для клипа "Чом ти не прийшов" певица примерила сексуальные образы, а на некоторых кадрах предстала полностью обнаженной. Фанаты Златы отметили, что в ролике артистка выглядит роскошно и будоражит воображение.

"Я не раздеваюсь ради того, чтобы раздеться и показать, какая красивая у меня фигура. Это совсем не об этом. Это все о символах, как у того же Ларса фон Триера, где каждая деталь пропитана символизмом. Я за искусство в первую очередь, и мне несложно быть откровенной, если этого требует творчество", - призналась Огневич.

Ранее Злата Огневич заявила о преследованиях агрессивного поклонника. Позже певица показала лицо мужчины, а также рассказала, что была вынуждена обратиться за помощью в полицию.

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