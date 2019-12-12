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Лично знал Фиделя Кастро и работал с Эскобаром: Оля Полякова рассказала интересный факт об отчиме

Певица впервые рассказала, что она долго жила с отчимом

четверг, 12 декабря 2019, 20:04
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Украинская певица Оля Полякова рассказала о своей семье. Артистка призналась, что ее воспитывал отчим, которого она называла папой. Он был высокопоставленным дипломатом и лично знал таких политических деятелей, как Фидель Кастро и Пабло Эскобар.

Об этом она поведала в интервью Дмитрию Гордону. Исполнительница уточнила, что никогда ранее не рассказывала, что отец был не родным (видео смотрите на странице ниже).

"Я не рассказывала эту историю никому. Отец у меня был не родной, это был отчим. Мое детство прошло не с ним. Моя мама вышла замуж за отчима, когда я уже была немаленькой", - призналась певица.

"Он ездил в командировки на Кубу, дружил с Фиделем Кастро. В Мексику, Уругвай ездил перед смертью. С Фиделем Кастро они часто встречались, потому что отчим был там консулом Советского Союза пять лет", - добавила звезда.

Полякова также ответила на слухи о том, что Фидель Кастро является ее крестным отцом.

"Это байка. В тот момент, когда они дружили, моя мама еще не была замужем. Но сама история о дружбе правдива. Он не только дружил с Фиделем Кастро, а еще и имел знакомства с Пабло Эскобаром", - призналась Оля.

А что касается родного отца певицы, то он был музыкантом. Именно от него Полякова и унаследовала певческий талант.

"Он очень хорошо пел и играл на всех музыкальных инструментах. Имел абсолютный слух", - отметила артистка.

  • Ранее Оля Полякова показала, как красиво поет ее 14-летняя дочь Маша. Знаменитость выложила ролик, на котором девочка эмоционально исполняет кавер на песню Алены Швец "Мальчики не плачут".
  • Также смотрите на The Lime новый трек Поляковой "Эй, секундочку" и эффектный клип с отсылками к знаменитому видео Майкла Джексона Thriller.

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