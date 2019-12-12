RU  UA

Лайм

Растет достойная смена: Оля Полякова похвасталась талантами старшей дочери

У талантливых родителей - талантливые дети

четверг, 12 декабря 2019, 15:56
читати статтю українською

Украинская певица Оля Полякова часто делится с поклонниками семейными кадрами. На этот раз артистка решила показать, как красиво поет ее старшая дочь.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила ролик, на котором 14-летняя Маша эмоционально исполняет кавер на песню Алены Швец "Мальчики не плачут". "Растет достойная смена! Качает! Драйвует, дает эмоцию! Горжусь Маруся!", - написала под видео Полякова.

Комментарий звездная мама решила оставить и на странице дочери. "Маша! Это круто, качаешь, драйвуешь, и даешь эмоцию! Мы с папой рыдаем!", - написала гордая Полякова.

Поклонники также осыпали юную певицу комплиментами, похвалив ее за талант. Они отметили, что девочка унаследовала от мамы не только длинные ноги, но и отличный голос.

  • Ранее Оля Полякова показала любимую игрушку своей младшей дочери. На артистку тут же обрушились с критикой, обвинив ее в расточительности и чрезмерной любви к дорогим вещам. Певица не стала молчать и ответила на едкие упреки в свой адрес.
  • Также смотрите на The Lime новый трек Поляковой "Эй, секундочку" и эффектный клип с отсылками к знаменитому видео Майкла Джексона Thriller.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Читайте также

У Заворотнюк ответили на слухи о жутких последствиях болезни

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о том, что актриса навсегда останется парализованной.

Злата Огневич выпустила откровенный клип на знаменитую украинскую песню: некоторые кадры будоражат воображение

11 декабря состоялась премьера клипа Златы Огневич на украинскую песню "Чом ти не прийшов".

Дэниэл Рэдклифф заступился за Меган Маркл в ее борьбе с желтой прессой

Дэниел Рэдклифф сочувствует Меган Маркл, которая подала в суд на британские таблоиды

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: