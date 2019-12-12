Растет достойная смена: Оля Полякова похвасталась талантами старшей дочери

Украинская певица Оля Полякова часто делится с поклонниками семейными кадрами. На этот раз артистка решила показать, как красиво поет ее старшая дочь.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила ролик, на котором 14-летняя Маша эмоционально исполняет кавер на песню Алены Швец "Мальчики не плачут". "Растет достойная смена! Качает! Драйвует, дает эмоцию! Горжусь Маруся!", - написала под видео Полякова.

Комментарий звездная мама решила оставить и на странице дочери. "Маша! Это круто, качаешь, драйвуешь, и даешь эмоцию! Мы с папой рыдаем!", - написала гордая Полякова.

Поклонники также осыпали юную певицу комплиментами, похвалив ее за талант. Они отметили, что девочка унаследовала от мамы не только длинные ноги, но и отличный голос.

Ранее Оля Полякова показала любимую игрушку своей младшей дочери. На артистку тут же обрушились с критикой, обвинив ее в расточительности и чрезмерной любви к дорогим вещам. Певица не стала молчать и ответила на едкие упреки в свой адрес.

Также смотрите на The Lime новый трек Поляковой "Эй, секундочку" и эффектный клип с отсылками к знаменитому видео Майкла Джексона Thriller.

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