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Автор хита "Охрана Отмена" выпустила ироничную песню-рецепт и яркий клип: видео

Видеоряд певица снимала у себя дома

пятница, 13 декабря 2019, 13:38
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Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева), автор нашумевшего хита "Охрана Отмена", презентовала новую песню "Рецепт салата невеста" и яркий клип.

Премьера видео состоялась 13 декабря на YouTube-канале исполнительницы. "Рецепт салата невеста – это типичная семейная картинка, которая уже воспетая в куплете песни "Вільна каса", где бабушку бесит, что девушка сидит без дела, не имеет мужа, в 23 не родила. В "Рецепте салата невеста", кажется, вся семья, сидя за праздничным столом, насмехается над главной героиней и скандирует: "Салат Невеста, а ты - нет", - прокомментировала свою новую работу певица.

Видеоряд певица решила снять у себя дома. "Все, как на праздновании НГ: мама традиционно шинковали салаты, я традиционно пыталась помочь так, что работы становилось только больше, а потом мы традиционно ели: все салат невеста, а я - помидоры и траву", - рассказала Яна в своем Instagram.

Поклонники Jerry Heil с восторгом приняли новый ироничный клип певицы. Всего за пару часов видео собрало более 10 тысяч лайков и массу положительных откликов.

"Вау, драйвово и креативно", "По-моему, это гениально и оригинально! Песня офигенная, а идея простая и необычная", "Это так по-домашнему, молодец", "Будет под что резать салат на Новый год", - пишут комментаторы.

  • Ранее Jerry Heil представила клип на песню "Вільна каса". Эта работа стала продолжением нашумевшего хита "Охрана Отмена", отрывок которого появляется в начале ролика.
  • Украинская группа KAZKA презентовала песню "Колишні" - четвертый сингл из нового альбома NIRVANA, релиз которого запланирован на 27 декабря.

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