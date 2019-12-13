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Группа KAZKA выпустила еще один трек из нового альбома, и он снова о бывшей любви

Каждую неделю музыканты презентуют один из синглов своего второго студийного альбома NIRVANA

пятница, 13 декабря 2019, 09:52
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Популярная украинская группа KAZKA презентовала песню "Колишні" - четвертый сингл из нового альбома NIRVANA, релиз которого запланирован на 27 декабря.

Премьера трека состоялась в пятницу, 13 декабря, на YouTube-канале коллектива. Новая песня, как и предыдущая "Твоєї крові", посвящена теме бывшей любви.

"Люди из прошлого не оставляют нас, сколько ни стирай в телефоне их номера. Стоят за окном, заглядывают в спальню, хотят что-то сказать и не могут. Не открывайте им окон, потому что начнется тот же сюжет об оскорблении и предательстве. Ищи человека, рядом с которым снова будет биться сердце", - прокомментировали музыканты свою новую работу.

NIRVANA - второй студийный альбом коллектива, который уже успел полюбиться поклонникам треками "Пісня сміливих дівчат", "Палала" и "Твоєї крові".

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: KAZKA, песня

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