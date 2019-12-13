Ким Кардашьян рассказала, почему обратилась к суррогатному материнству

В рамках праздничной кампании бренда SKIMS Ким Кардашьян откровенно рассказала, с какими трудностями столкнулась, прежде чем стать матерью четверых детей. 39-летняя звезда реалити-шоу и бинзесвумен боролась с преэклампсией и перенесла пять различных операций, чтобы устранить ущерб, причиненный ее телу беременностью.

"Когда я была беременна [первой] дочерью Норт, у меня было состояние, называемое преэклампсий. В основном это происходит, когда органы мамы приходят в неисправность, - рассказала Ким. - Единственный способ избавиться от этого - родить ребенка. В 34 с половиной недели мне пришлось пойти на экстренные роды - меня вынудили. Норт весила 1,8 кг. Она появилась почти на 6 недель раньше срока".

После родов плацента Ким не вышла, а продолжила расти внутри матки.

"Из-за этого женщины умирают при родах", - рассказала Кардашьян.

Несмотря на пугающий опыт, Ким и ее муж Канье Уэст хотели еще детей. Чтобы забеременеть снова, им пришлось прибегнуть к ЭКО - искусственному оплодотворению.

"После рождения дочери я заморозила яйцеклетки. Благодаря этому я смогла забеременеть сыном Сейнтом, и у меня осталось еще два эмбриона", - делится звезда.

Вторая беременность Ким Кардашьян была такой же проблемной, как и первая: ей пришлось перенести 5 операций, чтобы вернуться в норму. Но когда Сейнт родился, Ким все еще хотела большую семью. Врачи были против ее повторной беременности и отказались проводить процедуру ЭКО. Из-за этого она решила обратиться к суррогатному материнству, и два ее эмбриона выносили две разные женщины.

Сейчас Ким и 42-летний Канье воспитывают четверых детей. Их третьей дочери Чикаго исполнилось 2 года, а младшему сыну Псалому - 7 месяцев.

"Я так благодарна за своих прекрасных детей. Независимо от того, как они пришли ко мне - они со мной. Я так благодарна за суррогатное материнство. Я очень благодарна за свою семью. Я выросла с таким количеством братьев и сестер, и просто люблю жить в большой семье. Я бы еще раз прошла через ту же боль ради рождения моих детей. Оно все того стоило", - заключила Ким.

Ким Кардашьян объяснила, почему стала одеваться скромнее. В Instagram откровенных фото звезды ждут 152 млн подписчиков, но она решила стать более сдержанной.

Ким Кардашьян с детьми снялась в новом клипе мужа. Рэпер Канье Уэст в двухминутном ролике показал всю свою семью.

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