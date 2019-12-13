Ведущая нового "Ревизора" объяснила, почему скрывает своего мужа: все дело в хейтерах

Ведущая юбилейного десятого сезона проекта "Ревизор" Юлия Панкова, которая недавно вышла замуж, держит своего супруга подальше от социальных сетей. Телеведущая не показывает его лицо, а также скрывает личность любимого.

Во время веб-конференции на tochka.net поклонники поинтересовались у Юлии, почему она скрывает мужа. Телеведущая решила объяснить.

"Расскажу, почему. Мне говорили, что не надо смотреть комментарии, когда вышли первые выпуски проекта "Ревизор" - один раз я посмотрела, там сразу появилось очень много хейтеров. Когда я работала в серьезной журналистике, где было много криминала, убийств, насилия, черноты и мы все это расследовали - знаете, люди были гораздо более благодарнее, чем то, что происходит сейчас", - говорит Панкова.

Ведущая призналась, что после всего негатива, который лился в ее адрес ,она решила, что не будет пускать публику за кулисы своей личной жизни.

"Когда я увидела это количество негативных комментариев, я немного обалдела, я не поняла, почему это. И я подумала, что если меня люди так восприняли впервые, то я не буду показывать родных тем людям, которые такое пишут. Самый родной - это мой муж. Кроме того, он у меня есть непубличный, я его пока что скрою, пока что не покажу", - объяснила Юлия.

Напомним, что Юлия Панкова вышла замуж 4 октября нынешнего года. Свадьба прошла в одном из киевских ресторанов, куда были приглашены только самые близкие люди пары.

Юлия Панкова работала ведущей в программе "Инсайдер" на ICTV. Также в 2011-м году девушка участвовала в первом сезоне кулинарного проекта "МастерШеф". Там она заняла 16 место, так и не получив "кителя".

Ранее украинская певица Оля Цибульская рассказала, почему не показывает лицо своего мужа общественности. Телеведущая изредка публикует в соцсетях фотографии с супругом, однако всегда закрывает его лицо.

Влад Яма, который на протяжении 4-х лет не показывал лицо сына, решил сделать исключение. В день рождения Леона хореограф опубликовал снимок, на котором немного можно разглядеть лицо мальчика.

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