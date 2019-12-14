Оля Цибульская в день своего 34-летия показала архивный снимок из детства

В субботу, 14 декабря, день рождения отмечает украинская певица и телеведущая Оля Цибульская - знаменитости исполняется 34 года. По случаю праздника артистка решила показать, какой она была в детстве.

На своей странице в Instagram именинница опубликовала черно-белое фото, сделанное много лет назад. На нем маленькая Оля сидит на диване, подняв ручки вверх. "Мне сегодня 34! Мама говорит, что 3+4 будет 7, а папа говорит: "Слушай маму", - подписала архивный снимок поп-звезда.

Поклонники певицы и коллеги по шоу-бизнесу оставляют поздравления в комментариях под постом. А также обсуждают внешность маленькой Цибульской. Многие отметили, что сын певцы невероятно похож на свою звездную маму.

"Теперь с этой фотки мне понятно на кого ваш Нестор похож. Копия мамы", "Нестор копия вас", "Малыш, как оказалось, твоя копия в детстве", - пишут фанаты под снимком.

Ранее Оля Цибульская выпустила клип на свою новую песню "Янголи Плачуть". В ролике артистка показала главную проблему современного общества – зависимость от гаджетов. На идею видео Олю вдохновил ее 4-летний сын Нестор, который и сыграл одну из главных ролей в клипе.

Также певица рассказала, почему не показывает лицо своего мужа общественности. Оля изредка публикует в соцсетях фотографии с супругом, однако всегда закрывает его лицо.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.