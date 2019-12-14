RU  UA

Лайм

Полная идиллия: Ким Кардашьян поделилась с фанами рождественской открыткой своей семьи

Теледива показала мужа и четверых детей

суббота, 14 декабря 2019, 10:14
читати статтю українською

Каждый год семейство Кардашьян-Дженнер снимается для рождественской открытки и каждый год в фотосессии принимают участие почти все представители звездного клана. В этом году Ким решила сделать исключение и сделала кадр только с мужем и детьми.

Соответствующее фото теледива опубликовала на личной странице в Instagram. "Рождественская открытка семьи Уэст", - гласит подпись к снимку.

На праздничной карточке вместе с Ким запечатлены муж, рэпер Канье Уэст, и четверо детей: 6-летняя Норт, 4-летний Сейнт, годовалая Чикаго и младшенький Псалм, который появился на свет в мае этого года.

Семейство позирует, сидя на ступеньках. На них - светло-серые спортивные костюмы и белые носки.

Традиция выпускать рождественские открытки у Кардашьян-Дженнер появилась более 30 лет назад. Первая черно-белая фотография знаменитого семейства была сделана в конце 1980-х.

А в прошлом году Ким собрала для праздничного фото своих сестер Кайли, Кортни и Хлои и всех детей.

  • Ранее Ким Кардашьян объяснила, почему стала одеваться скромнее. В Instagram откровенных фото звезды ждут 152 млн подписчиков, но она решила стать более сдержанной.
  • Ким Кардашьян с детьми снялась в новом клипе мужа. Рэпер Канье Уэст в двухминутном ролике показал всю свою семью.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Оля Цибульская в день своего 34-летия показала архивный снимок из детства

Оля Цибульская оригинально поздравила себя с днем рождения. 14 декабря певице исполняется 34 года.

Полякова вспомнила, как отказала министру культуры в интиме, и как за это поплатилась

Певицу пригласили выступить на даче президента Виктора Януковича в Крыму

Марго Робби рассказала о смешной привычке, из-за которой часто ссорится с мужем

Марго Робби и ее муж Том Акерли - фото. Актриса Однажды в Голливуде рассказала, почему ссорится с мужем

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: