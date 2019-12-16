Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил старшую дочь с днем рождения: фото

Дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин отпраздновала 30-летие. В честь этого знаменитый отец опубликовал в Instagram ее детские фото и написал милое поздравление, которое собрало сотни тысяч лайков.

"С днем рождения, Кэтрин, моя неунывающая принцесса! Ты была такой старательной всю свою жизнь! У тебя был невероятный год, и я так горжусь тобой. Не знаю, где ты находишь время, чтобы преуспевать в написании книг, в браке и защите животных, но ты чемпион! Я люблю тебя", - написал гордый отец.

Кэтрин Шварценеггер - старшая дочь Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Она пишет мотивационные и детские книги, а также является послом Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. В июне 2019 года Шварценеггер вышла замуж за голливудского актера Криса Пратта, сыгравшего главные роли в фильмах "Стражи Галактики" и "Мир юрского периода".

Крис Пратт также не стал скрывать свою любовь к жене: в его Instagram появились теплые поздравления и подборка милых семейных фото.

"С Днем Рождения, Кэтрин! Так счастлив, что ты есть в моей жизни. Я не знаю, что бы я делал без тебя. Вероятно, случайно заперся бы на балконе и жил там, или бродил бы по городу с незаряженным телефоном и в одном ботинке, опаздывая на работу. Я, честно говоря, даже не хочу думать об этом. Ты изменила весь мой мир к лучшему. Я так благодарен, что нашел тебя. Ты невероятная жена и мачеха", - написал 40-летний актер.

Пратт воспитывает 7-летнего сына Джека от первого брака с актрисой Анной Фэрис. Они были женаты с 2009 по 2018 год.

Внебрачный сын Шварценеггера повторил знаменитый образ отца. Актеру и правда есть чем гордиться, ведь еще с подросткового возраста Джозеф Баена не на шутку увлекается бодибилдингом.

Ранее Арнольд Шварценеггер пошутил о поведении Дональда Трампа в соцсетях. Актер утверждает, что президент США от него без ума.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.