Самый популярный видеоблогер решил уйти с YouTube, оставив 102 млн фанатов

Феликс Чельберг, известный как PewDiePie, решил временно отказаться от своего популярного канала на YouTube, пишет Deadline. Шведский видеоблогер имеет 102 миллиона подписчиков и является одним из самых просматриваемых на платформе. Согласно Forbes, прибыль PewDiePie в 2018 году составила $ 15,5 млн долларов, когда у него было "всего лишь" 72,5 млн подписчиков.

"Я собираюсь отдохнуть от YouTube в следующем году, - сказал он в новом видео. - Я хотел сказать это заранее, потому что решил. Я устал. Я чувствую себя очень уставшим. Просто чтобы вы знали, с начала следующего года я буду отсутствовать некоторое время. Я объясню это позже, но я хотел предупредить".

В последние пару лет блогер, который с 2013 по 2019 год имел наибольшее количество подписчиков на YouTube, несколько раз попадал в заголовки из-за скандальных инцидентов.

Он потерял сделку с Disney после того, как опубликовал серию видеороликов, которые содержали антисемитские шутки и нацистские образы. На одном из них двое мужчин из Индии держат плакат с надписью "Смерть всем евреям". Блогер признал, что заплатил им, чтобы сделать плакат и "пролить свет на интернет-ненависть". Вдобавок к этому, PewDiePie высмеял сообщения о передозировке наркотиков певицы Деми Ловато.

В октябре PewDiePie запретили в Китае из-за публикации видео и мемов, которые сравнивали президента Си Цзиньпина с Винни Пухом.

В августе Pewdiepie женился на романтической церемонии в оранжерее. Женой блогера-миллионера стала Марция Бизоньин, с которой он встречался с 2011 года.

Харви Вайнштейн дал первое интервью за год. В нем рассказал о заслугах перед женщинами и напомнил, как помог Гвинет Пэлтроу стать самой высокооплачиваемой актрисой.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.