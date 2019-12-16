Мою работу забыли: Харви Вайнштейн рассказал о заслугах перед женщинами

Более 80 женщин обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна сексуальном насилии и домогательствах, но сам он настаивает на невиновности и исключительных заслугах перед женщинами в кино. Об этом он рассказал в первом за год интервью для The New York Post.

"Я чувствую себя забытым человеком, - заявил 67-летний Вайнштейн. - Я сделал больше фильмов, снятых женщинами и о женщинах, чем любой режиссер, и я делал это еще 30 лет назад. Я не говорю о сейчас, когда это в моде. Я сделал это первым! Но все это было выпотрошено из-за произошедшего. Моя работа была забыта".

Вайнштейн отказался говорить о каких-либо обвинениях, выдвинутых против него, но согласился на интервью, чтобы доказать, что не врет о своих недугах: 12 декабря он перенес операцию на позвоночнике. Опальный продюсер сказал, что получил травму спины в автомобильной аварии в августе.

"В 2003 году Гвинет Пэлтроу получила $ 10 млн долларов за фильм "Вид сверху лучше". Она была самой высокооплачиваемой актрисой в независимом кино, - рассказал Вайнштейн о заслугах перед своей протеже времен студии Miramax. - Ей платили больше, чем всем мужчинам".

Он также сказал, что его продюсерская компания "защищала социальные интересы", включая покупку прав на распространение культового документального фильма "Париж горит" об ЛГБТ-коммьюнити Нью-Йорка и фильма "Трансамерика", за который актриса Фелисити Хаффман была номинирована на "Оскар".

"Я хочу, чтобы этот город узнал, кем я был, а не то, кем я стал", - сказал он.

Вайнштейн должен предстать перед судом 6 января по обвинению в изнасиловании и сексуальном насилии. Он не признал себя виновным, но если его вину докажут, ему грозит пожизненное заключение.

Более 30 женщин, обвиняющих Вайнштейна в насилии, достигли с ним соглашения за $ 25 млн. Если сделку подтвердят, продюсеру не придется ни платить своим обвинительницам, ни признавать проступки.

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