Шарлиз Терон рассказала, как ее мать убила отца ради самозащиты

Шарлиз Терон в откровенном интервью NPR рассказала о том, как росла в нездоровой семье с отцом-алкоголиком. 44-летняя актриса не стала скрывать, что в 1991 году ее мать убила отца в акте самообороны. В то время Шарлиз было всего 16 лет.

"Мой отец был очень больным человеком. Он был алкоголиком всю мою жизнь, - рассказывает актриса. - Я знала его только с одной стороны, как алкоголика… Это была довольно безнадежная ситуация. Наша семья просто застряла в этом. Жизнь с зависимым непредсказуема изо дня в день, и вы погружаетесь в это целиком на всю жизнь".

Шарлиз Терон считает, что их семья была "невероятно нездоровой", и все это их очень травмировало.

"Конечно, я бы хотела, чтобы случившееся той ночью никогда бы не произошло, - говорит она. - Мой отец был настолько пьян, что не должен был бы ходить, когда вошел в дом с пистолетом. Мы с мамой были в спальне, налегали на дверь, которую он пытался выбить. Поэтому мы обе прислонились к двери изнутри, чтобы он не мог протолкнуться. Он сделал шаг назад и просто выстрелил в дверь три раза. Ни одна из этих пуль не попала в нас, и это просто чудо. Но в целях самообороны она остановила угрозу".

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"Это семейное насилие я разделяю со многими людьми. Мне не стыдно об этом говорить, потому что я думаю, что нам стоит больше говорить об этих вещах, больше понимать, что мы в этом не одиноки, - объясняет Шарлиз. - Для меня это всегда было историей о взрослении с зависимыми и о том, что [зависимость] делает с человеком".

Сегодня звезда в одиночку воспитывает двоих усыновленных детей, и надеется, что в будущем люди перестанут предосудительно относиться к семьям с одним родителем.

"Во многих страна, и я думаю, что даже для многих людей в Америке, все еще кажется очень традиционным, что у каждого ребенка должны быть мать и отец. Мы вроде как медленно приняли идею двух матерей и двух отцов, но не одного родителя. Это так удручает. Я знаю очень многих людей, которые были бы невероятными родителями. Моя борьба была немного легче из-за моих обстоятельств, но я хотела бы этого для всех женщин, которые мечтают разделить свою жизнь и стать частью жизни другого маленького ребенка".

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