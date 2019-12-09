Украинская певица показала мужчину, который преследует ее семью и угрожает в сети

Украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", пожаловалась на преследования и угрозы некоего неизвестного мужчины. По словам знаменитости, он буквально всюду преследует ее и детей, а также угрожает в соцсети.

На личной странице в Instagram Каминская опубликовала фото своего преследователя. В "сториз" артистка также показала скрины пугающей ее переписки.

"Этот человек психически болен и лечился не один раз в специализированных клиниках! Он ездит за мной по концертам, караулит меня и моих детей под домом и что в его больной голове - только ему одному известно", - написала Каминская.

По словам певицы, мужчина утверждает, что состоит с ней в отношениях и является отцом ее сына Леона: "Вроде смешно, но в то же время грустно и опасно. Таких людей нужно принудительно изолировать и лечить".

Каминская также подчеркнула, что обращалась в правоохранительные органы еще несколько месяцев назад. Но там, судя по всему, ее жалобы проигнорировали: "Я убедительно прошу правоохранительные органы присмотреться к моему заявлению, которое у вас с лета!"

Ранее с похожей проблемой столкнулась и певица Злата Огневич. Артистку долгое время преследовал мужчина, который не ограничился угрозами в соцсетях. Последний инцидент с его участием не обошелся без полиции.

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