У меня есть все и даже больше: актриса "Крепостной" подвела итоги в честь 30-летия

17 декабря актриса Наталья Денисенко, сыгравшая роль Ларисы Яхонтовой в костюмированной драме канала СТБ "Крепостная", отмечает день рождения. Артистке исполняется 30 лет.

В честь этого именинница решила подвести итоги. К своим 30-ти годам Наталья приобрела самое ценное в жизни - любящего мужа и ребенка. Свою публикацию Наталья сопроводила пикантными снимками, на которых запечатлена в пиджаке на голое тело.

"Мечтала ли я что в 30 лет я буду такой? Что со мной, и у меня будет это все что сейчас есть? Да! Я мечтала... очень мечтала и верила! Я - очень очень очень счастливый человек. У меня есть все, и даже больше! Ну это же чудо какое-то! Единственный нюанс, который очень чувствуется в 30 лет, что жизнь она такая короткая, и так важно ее жить", - написала актриса.

В своем посте Денисенко также поблагодарила своих близких людей за то, что они всегда рядом.

"Спасибо боженьке, вселенной, моим родителям, мужу сыночку, всем моим близким и друзьям! Все что я могу говорить сегодня это благодарю", - добавила Наталья.

Ранее мы писали, что канал СТБ официально подтвердил намерения снять 3 сезон костюмированной драмы "Крепостная", финал которой вызвал в сети настоящий ажиотаж.

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