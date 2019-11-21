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СТБ раскрыл первые подробности 3 сезона сериала "Крепостная"

Авторы костюмированной драмы готовятся выпустить 48 новых серий

четверг, 21 ноября 2019, 20:36
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Канал СТБ официально подтвердил намерения снять 3 сезон костюмированной драмы "Крепостная", финал которой вызвал в сети настоящий ажиотаж.

По словам управляющего директора телеканала Людмилы Семчук, сейчас идет работа над сценарием следующих 48 серий, после чего состоится кастинг на новых героев сюжета. Премьеру сериала запланировали на 2021 год, сообщает пресс-служба СТБ. Шоураннером 3 сезона "Крепостной" также выступит Тала Пристаецкая.

Напомним, непредсказуемый финал "Крепостной" спровоцировал среди украинских зрителей настоящий ажиотаж. В Instagram и Facebook появились тематические мемы и сотни постов с призывом продлить сериал на 3 сезон.

Из-за непредвиденной смерти Андрея Жадана, одного из главных героев драмы, в сети также стартовал флешмоб #жаданживи, участники которого потребовали вернуть к жизни персонажа.

  • Актриса Анна Сагайдачная, сыгравшая роль Натали Дорошенко в украинском сериале "Кріпосна" канала СТБ, впервые стала мамой. Примечательно, что донедавна знаменитость скрывала свою беременность и решила признаться в этом лишь после того, как родила первенца.
  • Смотрите также на The Lime, как актриса Екатерина Ковальчук, сыгравшая главную роль в сериале "Крепостная" канала СТБ, снимается в США. В фантастическом боевике Roy знаменитость появится в образе эффектной воительницы.

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