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Без фотошопа не обошлось: Ким Кардашьян раскрыла секрет идеальных семейных фото в Instagram

Пример Ким доказывает: не стоит верить всему, что видишь в соцсетях звезд

среда, 18 декабря 2019, 18:45
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Идиллический семейный портрет Ким Кардашьян, который она опубликовала в Instagram как семейную открытку, оказался смонтированным. В этом звезда реалити-шоу и бизневумен призналась на шоу Элен Дедженерес.

Оказалось, что 6-летнюю дочь Ким Кардашьян Норт прифотошопили к родителям, братьям и сестре после того, как девочка отказалась участвовать в фотосессии.

"Самая беспокойная вещь - собрать четверых детей в комнате и сделать так, чтобы все они улыбались, - сказала Ким. - У Норт был плохой день, потому она отказалась фотографироваться. Она просто плакала, потому что хотела свою особую прическу, еще что-то. Я сказала: "Хорошо, тебя не будет на карточке. Я просто собираюсь сделать семейную карточку без тебя". И ее это устроило. Но на следующий день она проснулась и сказала: "Мама, я очень хочу сделать фотографию".

Кардашьян пришлось снова звонить фотографу, которая досняла девочку и прифотошопила ее к остальной семье.

"Слава богу, фотограф еще была в городе, и теперь это выглядит как красивая открытка", - подытожила Кардашьян.

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