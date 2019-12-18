Было дико: Арнольд Шварценеггер рассказал, как относится к актерской карьере сына

Арнольд Шварценеггер рассказал об актерских навыках своего 26-летнего сына Патрика, который в 2019 году снялся в фильме ужасов "Дэниел ненастоящий". В интервью Fox LA отец признался, что играть Патрик умеет, но постельные сцены он выдержал с трудом.

"Его актерская игра была настолько необыкновенной, он такой талантливый, и внезапно появляется эта постельная сцена. Это было абсолютно дико, - сказал Арнольд. - Я помню, как моя [бывшая] жена позвонила мне в тот день и сказала: "Я только что посмотрела фильм Патрика. Это невероятно, он ничего мне об этом не рассказал, и тут внезапно появляется этот голый зад и сцена секса".

Бывший губернатор Калифорнии все же горд, что его сын самостоятельно строит карьеру в кино.

"Я просто горжусь, потому он действительно продвигается и получает главные роли, - сказал он. - Я навещал его на съемочной площадке, все подходили ко мне и говорили: "У тебя самый лучший сын. Он так хорошо себя ведет, он всегда так хорошо подготовлен". Все эти комплименты очень приятные".

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