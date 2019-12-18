RU  UA

Лайм

Бывшие супруги Слава и Эдгар Каминские неожиданно поцеловались на публике: фото

Это совсем не похоже на поведение экс-возлюбленных

среда, 18 декабря 2019, 18:30
читати статтю українською

Экс-супруги Слава и Эдгар Каминские решили объединить декабрьские дни рождения своих детей, устроив 5-летнему Леону и 4-летней Лауре совместный праздник.

Вечеринка проходила в одном из ресторанов Киева, куда были приглашены маленькие гости именинников и их родители. Фото и видео с празднования появились в Instagram.

Родители заказали малышам огромные торты: Лауре лакомство в стиле куклы LOL, а Леону - с морской тематикой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALLA (@alla_a7)

Неожиданностью вечера стал поцелуй Славы и Эдгара. На снимке бывшие супруги держат в руках праздничные торты и целуются в губы. Что означает этот романтический жест - Каминские пока не объяснили.

  • Слава и Эдгар Каминские развелись в июле этого года. О расставании пары ходило много слухов. Но недавно пластический хирург решил рассказать, что стало причиной развода с певицей.
  • Также мы писали, что солистка "НеАнгелов" задумалась о смене фамилии. Об этом стало известно из поста, опубликованного на личной странице певицы в Instagram.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Без фотошопа не обошлось: Ким Кардашьян раскрыла секрет идеальных семейных фото в Instagram

Фото Ким Кардашьян с детьми и мужем Канье Уэстом в Инстаграм оказалось смонтированным

Сергей Бабкин выпустил песню, которую написал в первую совместную ночь с новорожденным сыном

Сергей Бабкин выпустил песню "Лис", в которой знакомит новорожденного сына Елисея с миром.

Билли Айлиш исполнилось 18: певица порадовала фанатов мини-фильмом о своем взрослении

На видео маленькая светловолосая Билли показывает все задатки будущей звезды

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: