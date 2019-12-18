Бывшие супруги Слава и Эдгар Каминские неожиданно поцеловались на публике: фото

Экс-супруги Слава и Эдгар Каминские решили объединить декабрьские дни рождения своих детей, устроив 5-летнему Леону и 4-летней Лауре совместный праздник.

Вечеринка проходила в одном из ресторанов Киева, куда были приглашены маленькие гости именинников и их родители. Фото и видео с празднования появились в Instagram.

Родители заказали малышам огромные торты: Лауре лакомство в стиле куклы LOL, а Леону - с морской тематикой.

Неожиданностью вечера стал поцелуй Славы и Эдгара. На снимке бывшие супруги держат в руках праздничные торты и целуются в губы. Что означает этот романтический жест - Каминские пока не объяснили.

Слава и Эдгар Каминские развелись в июле этого года. О расставании пары ходило много слухов. Но недавно пластический хирург решил рассказать, что стало причиной развода с певицей.

Также мы писали, что солистка "НеАнгелов" задумалась о смене фамилии. Об этом стало известно из поста, опубликованного на личной странице певицы в Instagram.

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