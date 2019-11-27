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Солистка "НеАнгелов" после развода с мужем решила сменить фамилию

Слава Каминская обратилась к поклонникам за советом

среда, 27 ноября 2019, 11:39
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Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая развелась с мужем в июле этого года, задумалась о смене фамилии.

Об этом стало известно из поста, опубликованного на личной странице певицы в Instagram. "Решила сменить фамилию. Как вы думаете стоит ли? На какую?", - поинтересовалась Слава у подписчиков. "Мою девичью (Кузнецова, - Ред.) не предлагать", - уточнила артистка.

Поклонники певицы разделились во мнениях: одни советуют сменить фамилию, другие - оставить ради детей.

"Конечно стоит! Если думаете, значит фамилия уже в голове! Меняйте, не понравится всегда можно еще поменять", "Меняйте! Бывших к черту", "Не стоит, Слав, дети на этой фамилии... А выйдете еще раз замуж, при желании - смените", "Думаю, что не стоит, фамилию носят Ваши дети, фамилия красивая идет под Ваше имя", - пишут комментаторы.

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