Экс-супруг солистки "НеАнгелов" впервые рассказал, почему распался их брак

Слава и Эдгар Каминские развелись в июле этого года. О расставании пары ходило много слухов. Но сейчас пластический хирург решил рассказать, что стало причиной развода с певицей.

Об этом он поведал в программе "Зірковий шлях". По словам врача, солистка "НеАнгелов" постоянно ревновала его. "Это одна из основных причин, таких базовых", - признался Эдгар.

"Никто тарелками в меня не бросал, но, смотрите, я так скажу вам, у меня очень сложная профессия, я оперирую людей, и мне нужно быть максимально сконцентрированным и максимально спокойным. То есть во время операций я не должен думать о том, что сейчас будет дома, или перед операцией мне звонят и что-то пытаются сказать. Это хирургическая профессия, и это нужно ценить и понимать, а определенный момент, в жизни было много моментов, когда я понимал, что это трудно, например, сложности дома, а потом еще сложная операция", - рассказал Эдгар.

"Невозможно отделить одно от другого. Если люди живут друг с другом, то должно быть доверие, это самое-самое главное, если его нет – не стоит жить вместе", - добавил он.

Конфликты в семье также возникали из-за того, что Слава постоянно хотела что-то изменить в своей внешности. "Большие формы, например, грудь, или как-то нос изменить, или губы", - признается Каминский.

Но Эдгар был против пластических операций и постоянно говорил жене "нет". "Мы ссорились и могли даже не знаю, несколько дней, недель не общаться на эту тему", - вспоминает хирург.

В конце интервью Эдгар признался, что уже счастлив в новых отношениях. Кстати, не одна и Слава Каминская. "Да, у меня есть отношения. А что делать?", - рассказала недавно певица.

Эдгар и Слава поженились 16 июля 2014 года, в браке у них родилось двое детей - сын Леонард и дочь Лаура. 1 июля 2019-го Подольский районный суд Киева принял решение о разводе супругов.

Ранее Слава Каминская поделилась с фанатами архивными снимками, на которых она запечатлена до того, как решилась на изменения во внешности. Солистка "НеАнгелов" не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов.

Также читайте на The Lime, какую официальную заработную плату получает Слава Каминская. Эта цифра вас удивит.

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