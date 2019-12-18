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Счастливы вместе: Сергей и Снежана Бабкины украсили обложку известного глянца

Звездная пара также раскрыла некоторые подробности их семейной жизни

среда, 18 декабря 2019, 10:01
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Звездная пара Сергей и Снежана Бабкины стали героями свежего выпуска журнала "Натали". Супруги украсили обложку глянца, снялись в стильной фотосессии, а также рассказали о своей семье.

В беседе с изданием Снежана поведала, какой Сергей отец. Как известно, пара воспитывает троих детей: Артура (13 лет), Веселину (9 лет) и Елисея (6 месяцев).

"Я могу свободно оставить на Сергея грудного ребенка и уехать на несколько часов по своим делам, абсолютно не переживая за них. Сережа очень любящий отец, иногда даже чересчур! Он любит безмерно!", - рассказала танцовщица.

Музыкант в свою очередь признался, что Снежана очень любящая, внимательная и требовательная мама, которая всегда отстаивает права ребенка.

"Она очень трепетно относится к жизни своих детей. Для нее это самое-самое ценное, это центр жизни, это ядро, которое все освещает. И все, что она делает, вся ее жизнь нацелена на будущее своих детей", - отметил Сергей.

Снежана также рассказала, что Сергей очень эмоциональный, поэтому в их семье часто возникают споры.

"Он очень эмоциональный, творческий и очень любит поспорить, а я его поддерживаю в этом. Мне кажется, что мы раз в два дня обязательно спорим. Большинство наших решений как раз и рождаются в спорах, иногда в суперострых. Это естественно, и я к этому нормально отношусь", - призналась супруга музыканта.

  • Сергей Бабкин во время своего концерта в Киеве подготовил зрителям настоящий сюрприз - дуэт со своей любимой женой Снежаной. Для танцовщицы это был дебют на музыкальной сцене.
  • Также музыкант откровенно рассказал о кризисном периоде в браке со супругой, который едва не закончился разводом.

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