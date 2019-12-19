Группа ТІК выпустила новогодний клип со звездой "Дизель Шоу": видео

Украинская группа TIK презентовала клип на свой новый трек "Новий рік". Главной героиней праздничного видео стала актриса юмористической программы "Дизель Шоу" Яна Глущенко.

Ролик доступен к просмотру на официальном YouTube-канале коллектива. По сюжету видео продюсер TIK и супруг Яны Олег Збаращук хочет найти нового солиста, а точнее - солистку. Он объявляет кастинг и вместе с Виктором Бронюком рассматривает варианты. В итоге победительницей отбора становится сексапильная блондинка в розовом платье - Яна Глущенко.

Стоит отметить, что это не первое появление звезды "Дизель Шоу" в клипах группы TIK. Два года назад Глущенко снялась в музыкальном видео коллектива на песню АЛЬО-НА.

Ранее Яна Глущенко вместе с мужем Олегом Збаращуком и двухлетним сыном Тамерланом стали героями свежего выпуска журнала Viva!. Красивая семья появилась на обложке глянца и дала интервью.

Звезда "Дизель Шоу" рассказала, что перенесла сложную операцию. Яна пострадала в жутком ДТП, которое унесло жизнь ее коллеги - Марины Поплавской.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.