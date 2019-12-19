Обнимашки и нежные поцелуи: Маша Ефросинина поделилась невероятно трогательным видео с мужем

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев в браке уже 16 лет, но это не мешает им сохранять любовь и романтику в отношениях. В доказательство этого телеведущая опубликовала в Instagram невероятное милое видео.

На кадрах ролика супруги нежатся на диване, обнимаясь и целуясь. В конце видео к родителям присоединяется их сыночек Александр и нежно целует маму. На фоне играет рождественская мелодия, добавляя ролику атмосферу праздника и домашнего уюта.

Тимур и Маша запечатлены в кадре в парных клетчатых пижамах из праздничной коллекции бренда одежды Mashsh, который создала Ефросинина.

Поклонники телеведущей написали в комментариях, что давно не видели такой милоты.

"Как это мило. Я не могу перестать пересматривать его снова и снова", "Такое удовольствие за вами наблюдать. Будьте счастливы всегда", "Так душевно и столько любви", "Какое удовольствие наблюдать за вашей светлой парой", "Спасибо, что показали ваши чувства, это так трогательно", "Это называется любовь", - пишут фанаты под постом Маши.

Ранее Маша Ефросинина рассказала, как она узнала о бесплодии. По словам телеведущей, которая сегодня воспитывает двух своих детей, в трудный момент ее очень поддерживал супруг.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина до брака с мужем столкнулась с насилием в отношениях. Она не терпела избиения, а была жертвой психологического унижения.

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