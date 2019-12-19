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Племянница Ротару таки раскрыла личность избранника, и этот парень не из шоубиза

Имя жениха певица по-прежнему не раскрывает

четверг, 19 декабря 2019, 11:02
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Украинская певица Sonya Kay, племянница народной артистки Украины Софии Ротару, собралась замуж. Долгое время поклонники гадали, кто же является избранником девушки. И вот наконец знаменитость раскрыла личность жениха.

Это произошло в студии программы "Ранок з Україною". Соня рассказала, что ее возлюбленный спортсмен и входит в состав сборной Украины по хоккею. К тому же парень младше 29-летней певицы на три года. Однако девушку это вовсе не смущает. По ее словам, это семейное, ведь ее отец также немного моложе матери.

"Он спортсмен, играет за сборную Украины по хоккею. Я всегда очень болею и переживаю за него. Кстати, он младше меня. Наверное, это семейное, поскольку мой отец также немного моложе матери. У нас разница в три года, но это вполне нормально. Ми отлично ладим, понимаем друг друга, у нас общие цели и мечты", - призналась Sonya Kay.

Имя избранника певица по-прежнему не раскрывает, а также не показывает поклонникам его лицо.

Напомним, что о помолвке Соня объявила в середине ноября. Девушка ответила "да" на предложение руки и сердца через 5 месяцев после знакомства с будущим мужем.

  • Ранее Sonya Kay серьезно травмировала обе руки во время поездки в Барселону (Испания). Об этом она рассказала на личной странице в Instagram, приложив к посту фотографию с гипсом на одной из рук.
  • Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, 18-летняя София Евдокименко, выступающая под сценическим именем Sofia Eve, презентовала новую англоязычную песню. Композиция получила название Lonely Walkers.

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