Регина Тодоренко и Влад Топалов устроили годовалому сыну первую фотосессию

Звездные супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе с сыном стали героями новогоднего номера российского журнала OK!. Для годовалого Майкла это первый опыт съемки для глянца.

Счастливая семья украсила обложку издания, а также их фото появились на страницах глянцевого журнала. "Наша первая новогодняя съемка! Наша веселая семейка! Люблю вас, мои медведи", - написал под одним из снимков Влад, добавив, что фотосъемка прошла легко и очень быстро.

В беседе с изданием Регина и Влад рассказали о том, как изменилась их жизнь после рождения первенца, на чем держится их тандем и зачем Майклу нужен собственный водитель.

"Мне приходится совершенствоваться в каком-то плане, - говорит Регина, - потому что нужно наладить свой график и отдельно график Майкла, потому что у него уже есть свои занятия спортивные: гимнастика, бассейн. Сейчас мы пойдем в школу развития, на массаж. Мне кажется, ему уже нужен отдельный водитель - он у нас уже занятой молодой человек".

Ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов трогательно поздравили сына с днем рождения. 5 декабря Мише, которого родители называют на американский манер Майклом, исполнился годик.

Также телеведущая прокомментировала наркотическое прошлое своего мужа. Регина призналась, что родственники Влада советовали ей бежать от него, поскольку знали о его темном прошлом.

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