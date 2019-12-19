RU  UA

Лайм

Рэпера 6ix9ine приговорили к двум годам тюрьмы - еще недавно ему грозил срок в 47 лет

Чтобы избежать срока посерьезнее, музыканту пришлось пойти на сделку со следствием

четверг, 19 декабря 2019, 11:40
читати статтю українською

23-летнего рэпера Дэниэла Эрнандеса, более известного под сценическими именами 6ix9ine и Tekashi69, приговорили в Нью-Йорке к двум годам лишения свободы. И этому парню повезло, ведь изначально ему грозил срок посерьезнее.

Как пишет NBC News, к ответственности музыканта привлекли из-за участия в местной преступной группировке Nine Trey Gangsta Bloods, основателями которой выступили заключенные тюрьмы на острове Райкерс. В целом рэперу 6ix9ine грозил срок в 47 лет тюрьмы, но он согласился на сделку со следствием и дал показания против других участников группировки.

Примечательно, что в заключении рэпер уже находится 13 месяцев, таким образом он может выйти на свободу уже в ноябре 2020 года.

Решение пойти на сделку с органами вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, где рэпера прозвали "крысой" и высмеяли за трусость. К шуткам над "интернет-гангстером" 6ix9ine также присоединились исполнители 50 Cent, Snoop Dogg и другие.

Напомним, рэпер 6ix9ine прославился в 2017 году после выхода дебютного сингла Gummo, который собрал на YouTube более 260 млн просмотров. Дискография рэпера насчитывает один микстейп и один студийный альбом.

  • Ранее рэпер Канье Уэст объявил о планах баллотироваться в президенты США в 2024 году. При этом музыкант искренне удивился реакции общественности. Так и не поняв, почему эта новость вызвала массовые насмешки, Уэст даже пригрозил сменить имя.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: 6ix9ine

Поделиться

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Группа ТІК выпустила новогодний клип со звездой "Дизель Шоу": видео

В новом клипе группы ТІК "Новый год" снялась актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко.

Обнимашки и нежные поцелуи: Маша Ефросинина поделилась невероятно трогательным видео с мужем

Ролик телеведущая посвятила выпуску праздничной коллекции своего бренда одежды Mashsh.

Регина Тодоренко и Влад Топалов устроили годовалому сыну первую фотосессию

Регина Тодоренко снялась с мужем и годовалым сыном для новогоднего выпуска журнала OK!

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: