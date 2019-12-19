Рэпера 6ix9ine приговорили к двум годам тюрьмы - еще недавно ему грозил срок в 47 лет

23-летнего рэпера Дэниэла Эрнандеса, более известного под сценическими именами 6ix9ine и Tekashi69, приговорили в Нью-Йорке к двум годам лишения свободы. И этому парню повезло, ведь изначально ему грозил срок посерьезнее.

Как пишет NBC News, к ответственности музыканта привлекли из-за участия в местной преступной группировке Nine Trey Gangsta Bloods, основателями которой выступили заключенные тюрьмы на острове Райкерс. В целом рэперу 6ix9ine грозил срок в 47 лет тюрьмы, но он согласился на сделку со следствием и дал показания против других участников группировки.

Примечательно, что в заключении рэпер уже находится 13 месяцев, таким образом он может выйти на свободу уже в ноябре 2020 года.

Решение пойти на сделку с органами вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, где рэпера прозвали "крысой" и высмеяли за трусость. К шуткам над "интернет-гангстером" 6ix9ine также присоединились исполнители 50 Cent, Snoop Dogg и другие.

Напомним, рэпер 6ix9ine прославился в 2017 году после выхода дебютного сингла Gummo, который собрал на YouTube более 260 млн просмотров. Дискография рэпера насчитывает один микстейп и один студийный альбом.

Ранее рэпер Канье Уэст объявил о планах баллотироваться в президенты США в 2024 году. При этом музыкант искренне удивился реакции общественности. Так и не поняв, почему эта новость вызвала массовые насмешки, Уэст даже пригрозил сменить имя.

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