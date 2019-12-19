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Рождественская открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми на мотоцикле покорила соцсети

Реквизитом для портрета королевской семьи стал винтажный байк

четверг, 19 декабря 2019, 10:05
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Герцог и герцогиня Кембриджские выпустили традиционную рождественскую открытку - милое семейное фото, на котором они запечатлены с детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Принц Уильям держит годовалого Луи на сиденье винтажного мотоцикла, 4-летняя Шарлотта и 6-летний Джордж позируют на коляске, а Кейт Миддлтон в голубом платье с цветочным принтом уверенно держит руль.

Фото: @BenjaminWareing в Twitter

С момента выпуска рождественской открытки в 2018 году королевская чета не часто появлялась на фото в полном составе. В основном Кейт Миддлтон и принц Уильям появляются на публике с двумя старшими детьми, но не с маленьким Луи, что делает этот праздничный портрет настоящим подарком для поклонников.

Снимок пока не появился в официальном Instagram королевской семьи. Его "тизер" в Twitter опубликовал лондонский фотограф Бенджамин Уоринг, собрав восторженные комментарии подписчиков.

"Такое естественное фото семьи, мы в восторге, - пишут пользователи. - Очень креативное фото для рождественской открытки. Принцесса Диана гордилась бы".

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