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Тина Кароль и Юлия Санина выпустили совместный трек "Вільна" - текст певицам написала alyona alyona

Новый трек Тина Кароль называет своеобразным женским манифестом

четверг, 12 декабря 2019, 11:17
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Тина Кароль и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина представили в сети совместный трек "Вільна". Любопытным эксперимент получился как минимум благодаря несколько нетрадиционному стилю для обеих певиц, а также лирике, автором которой выступила украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко).

Сингл "Вільна" также является саундтреком к фильму "Віддана" Кристины Сиволап, который выйдет в прокат уже 16 января.

Новый трек Тина Кароль называет своеобразным женским манифестом, женской мантрой о силе сестричества. "Было важно исполнить ее именно дуэтом с другой исполнительницей - сильной, талантливой, равной", - отметила певица.

Над клипом к треку также работала режиссер фильма "Віддана" Кристина Сиволап, а оператором стал Юрий Король. Как отметили первые зрители на YouTube, команда попала в "десятку" по всем фронтам - удачный дуэт, проницательный текст и не менее интересный видеоряд.

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