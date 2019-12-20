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Группа KAZKA выпустила новый потенциальный хит - слушаем песню "Грай"

Каждую пятницу трио презентует один из синглов своего второго студийного альбома NIRVANA

пятница, 20 декабря 2019, 12:55
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Популярная украинская группа KAZKA презентовала песню "Грай" - пятый сингл из нового альбома NIRVANA, релиз которого запланирован на 27 декабря.

Премьера трека состоялась в пятницу, 20 декабря, на YouTube-канале трио. В новой песне музыканты говорят о том, как важно найти человека, с которым будешь жить всю жизнь.

"В мире соцсетей и постоянной битвы за лайки трудно сосредоточиться, чтобы найти самого лучшего человека, свой кусочек пазла. А на самом деле - это же все, что нужно. Выбирай, с кем тебе рай, и вместе с ним играй, играй, всю жизнь играй!" - сказано в подписи к аудио.

Песня "Грай" с первых секунд влюбила в себя слушателей, о чем они написали в комментариях под роликом. Поклонники отметили, что трек непременно станет хитом.

NIRVANA - второй студийный альбом коллектива, который уже успел полюбиться поклонникам треками "Пісня сміливих дівчат", "Палала", "Твоєї крові" и "Колишні".

  • Украинский музыкант Сергей Бабкин презентовал новый трек. Название песни "Лис" - сокращенное имя младшего сына певца Елисея, который появился на свет в июне этого года.
  • Ранее Тина Кароль и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина представили в сети совместный трек "Вільна", автором которого выступила украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко).

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