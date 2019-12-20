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Екатерина Кухар впервые познакомила фанов со своей дочерью: теперь они знают, на кого девочка похожа

Очаровательная девочка!

пятница, 20 декабря 2019, 10:01
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Прима-балерина, судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар и артист балета Александр Стоянов 5 лет ограждали свою дочь Настю от публичности. Но сейчас супруги решили, что уже пришло время познакомить поклонников с малышкой.

Екатерина анонсировала в Instagram выход нового номера журнала "Отдохни", обложку которого она украсила вместе с дочкой.

"Знакомьтесь, это Настя! Если бы вы видели, как эта маленькая принцесса готовилась к съемке, подбирала наряды, как светились от счастья ее глаза. Она всем соседям рассказала, что у нее будет фотосессия и то, что ее наконец-то покажут", - написала балерина.

Фанаты Кухар оставили множество комментариев под этим постом. Они отметили, что девочка пошла в папу и похожа на него.

"Папина дочка", "Чудесная девочка", "На папу похожа, просто копия", "Она такая милая", "Маленькая красавица", "На папу похожа", "Очень на мужа похожа", "Мамино чудо, но на папу похожа", "Какая милая зайка", "Папина копия", - пишут комментаторы.

Напомним, Екатерина Кухар и Александр Стоянов также воспитывают Тимура - сына балерины от первого брака.

  • Екатерина Кухар и Александр Стоянов официально поженились в сентябре этого года. Свадебная церемония состоялась в прямом эфире шоу "Танці з зірками-2019", а после выпуска молодожены устроили вечеринку за кулисами проекта.
  • Ранее Екатерина Кухар вспомнила страшную трагедию, которую пережила много лет назад - смерть своего первого ребенка.

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