Дзидзьо показал свое детское фото, на котором его не узнать

Солист группы DZIDZIO Михаил Хома, он же Дзидзьо, решил приятно удивить своих поклонников, опубликовав детский снимок.
Фотографию из личного архива певец опубликовал на своей странице в Instagram. На фото будущий артист позирует на фоне елки в своем первом костюме. В подписи к снимку Дзидзьо поделился забавной историей, связанной с этим нарядом.
"Это мой первый костюм, который мама купила мне во львовском ЦУМе для моего первого выступления на телевидении в новогоднем огоньке. Я исполнял песню из репертуара Робертино Лоретти O Sole Mio. Когда я надел новый костюм, мои высокие ноты зазвучали как горный ручей. От солидности я так напрягал грудь, что чуть не трещал на всю Львовскую область. Но скажу вам честно: девушкам это очень нравилось", - поделился воспоминаниями артист.
Фанатов Дзидзьо позабавил снимок и они принялись шутить: "А бороде где?", "Ты что, без бороды тогда пел?", "Какой красивый блондин", - пишут комментаторы. Также были те, кто написал, что на этом фото Михаила почти не узнать.
- Ранее свой детский снимок показала вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая. На фото будущая певица сидит на кресле-качалке и счастливо смеется.
- Также смотрите, как в детстве выглядела американская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Поклонники сразу назвали Джен "куколкой", "пирожочком" и "милашкой".
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