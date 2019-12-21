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Дзидзьо показал свое детское фото, на котором его не узнать

В каком году сделан снимок, артист не уточнил

суббота, 21 декабря 2019, 16:47
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Солист группы DZIDZIO Михаил Хома, он же Дзидзьо, решил приятно удивить своих поклонников, опубликовав детский снимок.

Фотографию из личного архива певец опубликовал на своей странице в Instagram. На фото будущий артист позирует на фоне елки в своем первом костюме. В подписи к снимку Дзидзьо поделился забавной историей, связанной с этим нарядом.

"Это мой первый костюм, который мама купила мне во львовском ЦУМе для моего первого выступления на телевидении в новогоднем огоньке. Я исполнял песню из репертуара Робертино Лоретти O Sole Mio. Когда я надел новый костюм, мои высокие ноты зазвучали как горный ручей. От солидности я так напрягал грудь, что чуть не трещал на всю Львовскую область. Но скажу вам честно: девушкам это очень нравилось", - поделился воспоминаниями артист.

Фанатов Дзидзьо позабавил снимок и они принялись шутить: "А бороде где?", "Ты что, без бороды тогда пел?", "Какой красивый блондин", - пишут комментаторы. Также были те, кто написал, что на этом фото Михаила почти не узнать.

  • Ранее свой детский снимок показала вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая. На фото будущая певица сидит на кресле-качалке и счастливо смеется.
  • Также смотрите, как в детстве выглядела американская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Поклонники сразу назвали Джен "куколкой", "пирожочком" и "милашкой".

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