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Редкий кадр: Дженнифер Энистон показала себя в детстве

Новая публикация актрисы произвела фурор в сети

суббота, 19 октября 2019, 12:30
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Американская актриса Дженнифер Энистон, которая на днях завела Instagram и уже побила рекорд королевской семьи, продолжает радовать поклонников новыми публикациями. На этот раз звезда "Друзей" показала свое детское фото.

На черно-белом снимке будущая актриса позирует в шляпе, из-под которой виднеются вьющиеся волосы. Девочка смотрит в камеру с серьезным выражением лица. Кажется, что она чем-то недовольна и не собирается улыбаться.

На другой фотографии 50-летняя Дженнифер попыталась повторить свой детский образ в похожей панаме. "На стиле. Тогда и сейчас", - подписала снимки актриса.

Отметим, что за сутки публикация собрала более 5 миллионов лайков и множество лестных отзывов. Поклонники называют Джен "куколкой", "пирожочком" и "милашкой".

Напомним, что Дженнифер Энистон была ярой противницей соцсетей. Но вечером 15 октября в Instagram появился официальный аккаунт актрисы. На сегодняшний день на страницу звезды ситкома "Друзья" подписались более 14 миллионов фолловеров. В профиле Джен сейчас три поста, один из которых - настоящий подарок для фанов знаменитого сериала.

  • 22 сентября сериалу "Друзья" исполнилось 25 лет. По случаю юбилея в США вышла книга "Поколение друзей", в которой ее автор Саул Аустерлиц раскрыл новые подробности о ситкоме. Читайте 5 самых неожиданных фактов.

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