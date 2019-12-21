Хитрые, талантливые и проворные: 12 знаменитостей, которые родились в год Крысы

2020 - год белой металлической крысы. Это мудрое животное, которое умеет наблюдать, анализировать ситуацию, принимать взвешенные решения, не обращать внимание на мнение окружающих. Мы решили "пробежаться" по миру селебрити и выяснить, кто из знаменитостей родился в год крысы. И кто будет отмечать год своего символа с наступлением 2020.

Первым в нашем списке оказался красавчик футболист Кришниану Роналду. Можно сказать, что от своего символа он унаследовал внимательность и точность. Но есть и маленькая неувязочка - крысы скорее пугают большинство женщин, а вот Роналду как раз наоборот.

Лев Толстой также родился в год крысы. Знаменитый писатель однозначно получил от этого знака мудрость, целеустремленность, умение следить за происходящим.

Тина Кароль. Да, эта красотка тоже родилась в год грызуна. Певица может похвастаться силой характера, стойкостью духа и умением всегда придерживаться своей линии.

Марк Цукерберг. Тут все понятно и без комментариев - основатель сети Facebook собрал в себе множество качеств своего знака. Например, целеустремленность, точность, аналитическое мышление.

Эминем. Рэпера вряд ли можно назвать мудрецом, но многие считают, что его тексты полны глубинного смысла. Также нельзя не отметить, что Эминем всегда достаточно сдержан. И ему, как белому парню, стоило усилий и терпения отстоять свое место в мире рэп-музыки.

Жан-Клон Ван Дамм. Актер и мастер спорта знаменит своей мудростью и интеллектом. Его цитаты гуляют по всему интернету, многие режиссеры хвалят Ван Дамма за оригинальное мышление и авторский подход к тексту и роли.

Кэти Перри. Певица и дама сердца красавчика Орландо Блума тоже родилась в год крысы. От своего символа Кэти досталось трудолюбие, наблюдательность и умение без спешки добиваться своего.

Тильда Суинтон. Эту актрису можно назвать не только успешной, но и очень мудрой женщиной. Она сумела не просто полюбить свою необычную красоту, но также заставить весь мир признать ее настоящей дивой кинематографа.

Скарлетт Йоханссон. Можно предположить, что именно черты символа-покровителя помогли Скарлетт выбиться в большое кино. Изначально ей доставались небольшие роли, но упорная работа и постоянные старания принесли свои плоды.

Камерон Диас. Девушка с маленьким бюстом, проблемной кожей, нестандартной улыбкой почти не имела шансов в Голливуде, по мнению многих критиков. Но все они оказались категорически неправы. Диас добилась успеха, поборов все преграды и комплексы.

Ванесса Паради. Легендарная модель и известная актриса, которая также была супругой Джонни Деппа и является матерью его красотки-дочери, тоже боролась с неодобрением людей. Многим не нравилась щель между передними зубами Ванессы. Но она решила не просто оставить эту особенность, но и сделать ее своей изюминкой.

Жан Рено. Этому легендарному актеру многие говорили, что он похож на символ своего года даже внешне. Ну а внутренние качества Жана говорят сами за себя - он добился всемирной славы, начиная с самых крошечных ролей, построил карьеру своими руками и не сдался, несмотря ни на какие трудности.

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