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Выносил ей мозг: Владимир Дантес откровенно рассказал о ревности в браке с Надей Дорофеевой

У Нади и Вовы было не все так гладко, как кажется со стороны

суббота, 21 декабря 2019, 11:50
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Надя Дорофеева и Владимир Дантес счастливы в отношениях 8 лет, 4 из которых - в законном браке. За этот период у влюбленных возникало много ссор и скандалов на почве ревности.

Об этом Дантес откровенно рассказал в YouTube-проекте Маши Ефросининой "Экзамен". Владимир признался, что в начале отношений у них было не все так гладко, как кажется со стороны. Из-за постоянного отсутствия Нади дома, он дико ревновал жену, и на этой почве постоянно ей "выносил мозг".

"Ревновал ко всему: к любому фанату, к любому мужику, к любому столбу", - признается Вова. - Но в какой-то момент я осознал, я увидел как искренне она меня любит, как слезы появляются в какие-то моменты. И тогда понимаешь, что блин, чувак, ты сейчас какую-то фигню делаешь, а утром проснешься, а ее не будет. И что ты этим доказал?".

Дантес рассказал, что перестал ревновать Надю, однако фильм "Я, ты, он, она", где певица играет возлюбленную Владимира Зеленского, ни разу не смотрел.

"Я понимаю, что это работа, но я не могу это посмотреть. Я понимаю, что сцена поцелуя может во мне что-то подогреть. Я знаю об этом, я видел какие-то мизансцены, я могу шутить на эту тему, но смотреть этот фильм не хочу. Мне так проще будет жить", - признается муж певицы.

  • Владимир Дантес после длительного перерыва вернулся на сцену. Музыкант представил трек "Теперь тебе 30" по аналогии с хитом "Мне уже 20", который в свое время исполнял в дуэте с Вадимом Олейником.
  • Ранее мы писали также, что в Черновицкой области бюро ритуальных услуг изобразило на надгробной плите лицо украинского певца и телеведущего Владимира Дантеса (DANTES).

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