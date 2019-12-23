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Сестра Веры Брежневой вернула себе девичью фамилию - за это Александру Цекало пришлось заплатить

Шоумен женился в четвертый раз, но кое-что пошло не по плану

понедельник, 23 декабря 2019, 18:04
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Шоумену и продюсеру Александру Цекало пришлось выкупить свою фамилию у бывшей жены и матери его двоих детей Виктории Галушки, родной сестры певицы Веры Брежневой.

Как пишет "СтарХит", все дело в том, что новая супруга шоумена, художница Дарина Эрвин, отказалась взять его фамилию и стать "второй Цекало". Таким образом продюсеру пришлось обращаться к бывшей жене с просьбой и подкреплять ее финансовым вознаграждением.

Фото: Виктория Галушка и Александр Цекало

Согласно источнику, после развода бывшая жена Цекало не сменила паспортные данные. Более того, для возвращения девичьей фамилии сестре знаменитости пришлось ехать в Украину.

Для того, чтобы уговорить бывшую жену на этот шаг, Цекало пришлось не только выплатить ей сумму средств, но и нанять юристов, которые контролировали этот процесс. Со временем Галушка опубликовала в сети снимок, на котором запечатлена с неизвестным мужчиной в Украине. Как утверждает издание, с одним из юристов.

Поговаривают, что отношения бывших супругов крайне натянутые. Любой процесс общения происходит исключительно через посредников, так как лично видеться с Галушкой Цекало не желает.

Фото: Дарина Эрвин и Александр Цекало

Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились в марте этого года. Незадолго до этого пару заметили за прогулками и шопингом в Европе. От пышной свадьбы новоиспеченные супруги отказались, тем не менее, планируют вернутся к этому вопросу в следующем году. Разница в возрасте шоумена и художницы составляет 28 лет.

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