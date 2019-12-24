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6-летняя дочь Ким Кардашьян появилась на публике с сумкой за $10 000

Некоторые СМИ предположили, что сумка маленькой Норт может стоит все $200 000

вторник, 24 декабря 2019, 15:38
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Наряды Ким Кардашьян никогда не отличались излишней простотой, и свою 6-летнюю дочь Норт звезда реалити-шоу и бизнесвумен также приучает к роскоши. На премьеру оперы Канье Уэста "Мэри" в Нью-Йорке девочка пришла с дизайнерской сумкой Hermes Birkin за $10 000, пишет E!Online.

Норт нарядили в уютный флисовый костюм из коллекции бренда Skims, принадлежащего ее матери. Стоимость такого наряда - $268 без учета затрат на подгонку размера для 6-летнего ребенка. Образ девочки дополнили жемчужным колье и белой сумкой Birkin.

E!Online оценили стоимость аксессуара в $10 000, тогда как издание In Style указало цену $200 000. Сумки "Биркин" могут стоить от $5000 до $500 000, в зависимости от того, использованные они или новые, серийные или редкие.

Сама звездная мама для премьеры выбрала асимметричное платье из золотистого бархата, солнцезащитные очки в овальной оправе в стиле 90-х и босоножки на каблуках с высокой шнуровкой в гладиаторском стиле.

  • Ким Кардашьян раскрыла секрет идеальных фото в Instagram. Так, на ее последнем рождественском портрете дочь Норт буквально прифотошопили к остальной семье.
  • Ким Кардашьян показала странный рождественский декор. Украшения дома Кардашьян-Уэст сделаны по индивидуальному заказу, и они действительно отличаются от всего, что нам доводилось видеть.

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