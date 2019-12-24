Украинская телеведущая выходит замуж за француза: фото счастливой пары

Ведущая "Ранку з Україною" и финалистка второго сезона "Супермодель по-украински" Виктория Маремуха выходит замуж. Избранником девушки стал француз по имени Луи.

О помолвке Вика сообщила на своей странице в Instagram. "Я сказала: "да", - написала телеведущая, прикрепив к посту несколько романтических снимков.

Вика и Луи познакомились в Киеве, на вечеринке общего друга. На тот момент Маремуха переживала болезненный разрыв с парнем, поэтому к новым отношениям была еще не готова.

Однако Луи сдаваться не собирался. Через некоторое время они стали общаться в соцсетях и ходить на свидания.

"Он пригласил меня на свидание, на котором мы в первый раз поцеловались. И вдруг, в момент после поцелуя во мне что-то щелкнуло! Словно кто-то на ушко прошептал "Это твой мужчина, Вика!". Я долго про наши отношения никому не говорила, только своей лучше подруге. Я тогда сказала "Ты, наверное, решишь, что я дура, но мне кажется, это мой будущий муж!", - рассказывала Вика в одном из недавних интервью.

"Он покорил меня своей открытостью, честностью, силой духа и целеустремленностью. Через год после начала отношений мы сидели в Роттердаме и вспоминали наше знакомство. И Луи сказал: "Я к тебе каждый раз подходил, а ты делала свой bitch face. Думал: "Делай-делай свой bitch face, рано или поздно ты все равно будешь моей". И он победил!", - поделилась ведущая.

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