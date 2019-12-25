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Украсить елку по-голливудски: какой новогодний декор выбирают знаменитости

Как селебрити украсили елки к Новому году 2020

среда, 25 декабря 2019, 19:00
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В этом году практически не осталось звезд, которые решились бы поставить у себя дома елку. Почему так вышло? Все просто - от настоящих елок селебрити отказываются, чтобы защитить природу. Ну а искусственные не берут, так как они делаются из пластика и загрязняют окружающую среду. Мы посмотрели, кто же из знаменитостей все-таки остался верен традициям. И как именно они украсили свои праздничные деревья.

Роскошной елкой похвасталась на своей страничке в Instagram певица Кристина Агилера. Она опубликовала трогательные кадры с дочерью, демонстрируя также богатый и яркий праздничный декор.

Актер Алек Болдуин тоже решил нарядить елку вместе со своей семьей. Правда, их деревце оказалось весьма скромным, а в качестве украшений звездное семейство выбрало обычные гирлянды.

Брюс Уиллис показал, какие украшения он и его близкие выбрали для празднования Рождества. "Крепкий Орешек" отдал предпочтение аккуратной и не слишком броской классике.

Эпатажная Леди Гага показала только кусочек своей рождественской елки. Вместо нее артистка вынесла на передний план снимка бокал виски.

Светлана Лобода поделилась в соцсети снимками своей дочери Евы, которая позирует возле ярко украшенной елки. Декорации Лободы в этом году оказались весьма крупными, блестящими и тяжелыми.

Кайли Дженнер также решила не скромничать и украсила елку большим количеством огоньков, игрушек и огромных шаров. И, конечно же, светская львица не могла не сделать эффектное фото на фоне своего декора.

Кэти Перри очень прониклась праздничным настроением, судя по ее снимку в соцсети. На нем певица позирует с рожками оленя, в рождественском костюме и рядом с симпатичной искусственной елочкой серебристого цвета.

Майли Сайрус опубликовала забавное фото, на котором с трудом можно рассмотреть новогоднюю елку. Но зато, глядя на снимок, можно прочувствовать не совсем однозначное настроение звезды.

Мэрайя Кэри знаменита своей любовью к роскоши. Но в праздничном декоре она все-таки решила отдать предпочтение обычным классическим игрушкам.

Рианна не стала хвастаться елкой, но маленький ее кусочек все-таки попал на свежее видео артистки. Можно заметить, что рождественское дерево выглядит достаточно крупным. Также на нем имеется немалое количество самых различных игрушек и гирлянд.

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