Вера Брежнева ответила на слухи о разводе с Меладзе их новым нежным фото

Несмотря на количество слухов вокруг своего брака, певица Вера Брежнева редко комментирует личную жизнь, а уж тем более не пытается кому-либо что-либо доказывать. Точно также исполнительница предпочитает не реагировать и на разговоры о ее разводе с супругом, продюсером Константином Меладзе, которые всплывают время от времени в СМИ с упоминанием все новых причин.

Одной из последних шумих на просторах таблоидов был роман продюсера с вокалисткой "ВИА Гры" Эрикой Герцег. Правда, в то время как пресса утверждала, что супруги даже не живут уже вместе, ни Брежнева, ни сам Меладзе эти слухи никак не комментировали. Только Герцег пыталась убедить СМИ, что ее отношения с продюсером никогда не выходили за рамки рабочих. Сейчас же все это можно просто забыть, ведь своим новым постом в Instagram Вера Брежнева опровергла все подобные домыслы.

Фото: instagram.com/ververa

На личной странице певицы в Instagram появился свежий снимок с супругом, а из поста артистки можно сделать вывод, что ничего кардинально в их семье за этот год не изменилось. "Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать. Самое сложное понять - чем. Из последних опросов - топ пожеланий: фото с мужем, личная встреча, билеты на концерт. Исполняю!" - написала она.

Примечательно, что новую фотографию Брежневой прокомментировала "сердечками" и Эрика Герцег, из чего можно сделать вывод, что вряд ли между исполнительницами есть вражда, о которой столько говорили прежде.

Фото Брежневой и Меладзе собрало в соцсети более 200 тыс. лайков. В комментариях паре желают крепкой любви и семейного счастья.

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