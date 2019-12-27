Шикарный ресторан отказался принять принца Гарри и Меган Маркл из-за строгих правил безопасности

Принц Гарри и Меган Маркл решили провести уединенный рождественский отпуск в Канаде, но не всем планам семьи суждено было осуществиться. Когда служба безопасности герцога и герцогини Сассекских попытались зарезервировать столик в роскошном ресторане на острове Ванкувер, им отказали, пишет Page Six.

Меган Маркл, принц Гарри и маленький Арчи провели Рождество на острове Ванкувер с матерью Меган Дорией Раглан. Владелица местного ресторана Deep Cove Бев Коффель рассказала, что встречалась с королевской командой безопасности, но ее муж, шеф-повар Пьер Коффель, вынужден был отказать семейству в бронирования из-за слишком строгих требований безопасности.

"Пусть они будут в тишине и покое. Нам очень повезло, что они заехали к нам. Я желаю им всем уединения, к которому они так стремятся. Они заслужили это, - сказала Коффель в комментарии Vancouver Sun. - Национальный парк Хорт-Хилл сейчас очень популярен. Они выходят на пробежку, так что их видели. Это отчасти захватывающе. Я надеюсь, что у них все в порядке. Они отходят от традиций, и я просто желаю им всего наилучшего".

После слухов о разладе в семье Кейт Миддлтон и принц Уильям показали милые семейные фото. Королевская семья посетила ежегодную рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины.

Меган Маркл и принц Гарри поделились рождественским фото с сыном Арчи. Милый семейный портрет сделала подруга Меган, американская актриса Джанина Гаванкар.

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