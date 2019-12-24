Меган Маркл и принц Гарри поделились рождественским фото с сыном Арчи

В 2019 году принц Гарри и Меган Маркл предприняли серьезные меры для обеспечения своей конфиденциальности, и многие предполагали, что они не станут публиковать традиционную для королевских семей рождественскую открытку. Однако поклонники пары обнаружили милое послание в Twitter-аккаунте The Queen’s Commonwealth Trust - благотворительной организации, руководителями которой являются Гарри и Меган.

"Просто делимся милой рождественской открыткой от нашего президента и вице-президента, герцога и герцогини Сассексских. Всем счастливого Рождества!" - гласил твит организации.

Фото: @queenscomtrust в Twitter

Открытка представляет собой черно-белое фото королевской пары перед рождественской елкой, и маленький Арчи занимает на нем центральное место. Снимок был сделан актрисой и певицей Джаниной Гаванкар, которая дружит с герцогиней. "Счастливого Рождества и счастливого Нового года от нашей семьи к вашей", - говорится в их сообщении.

Недавно представители королевского дворца сообщили, что семья проведет рождественский отпуск в Канаде, а не присоединяется к королеве во время ежегодного визита в Сандрингем. Мать Меган, Дория Раглан, присоединяется к ним и на праздники.

Кейт Миддлтон на публике оттолкнула принца Уильяма. СМИ тут же решили, что дело идет к разводу.

Королевская семья поделилась милым праздничным портретом. На нем 6-летний принц Джордж готовит пудинг в окружении отца, дедушки и прабабушки-королевы.

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