После слухов о разладе в семье Кейт Миддлтон и принц Гарри показали милые семейные фото

Пока в СМИ активно обсуждают слухи о разладе в семье герцогов Кембриджских, сами Кейт Миддлтон и принц Гарри радуют своих подписчиков милыми рождественскими снимками.

На официальной странице в Instagram королевская семья опубликовала нежное фото принца Уильяма с детьми, а также семейный кадр с ежегодной рождественской службы в церкви Святой Марии Магдалины, куда герцоги пожаловали с детьми и принцем Чарльзом.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"С Рождеством! Этот снимок герцога Кембриджского, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи был сделан герцогиней Кембриджской в Норфолке в начале этого года. Мы желаем всем нашим подписчикам счастливого и спокойного Рождества", - указали под одним из снимков супруги.

Что же касается рождественской церемонии, на ней Кейт Миддлтон и принц Гарри показались без самого маленького члена семьи - без принца Луи, который пока не очень любит подобные публичные мероприятия. По традиции королевская семья отмечает Рождество в резиденции королевы, которой предшествует служба в церкви Святой Марии Магдалины. Компанию по дороге к церкви супругам составил 71-летний принц Чарльз.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Насколько известно, на самой службе также присутствовали королева Елизавета, герцогиня Корнуэльская и супруга принца Чарльза Камилла, дочь королевы принцесса Анна и внучки принцессы Евгения и Беатрис.

Ранее последняя незамужняя внучка королевы Елизаветы II - принцесса Беатрис - объявила о помолвке с возлюбленным Эдоардо Мапелли Моцци, с которым знакома с самого детства. Свадьбу пара сыграет уже в 2020 году.

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