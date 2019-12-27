Тогда и сейчас: Дженнифер Энистон поделилась трогательными фото с отцом

Папина дочка Дженнифер Энистон порадовала фанатов милыми семейными фото в Instagram. 50-летняя актриса опубликовала пару снимков с отцом, и разница между ними составляет более 40 лет.

На первом снимке маленькая Джен серьезно смотрит в камеру, обхватив папину шею руками, а на втором наклоняет голову на его плечо. Джон Энистон, которому сейчас 86 лет, наиболее известен по роли Виктора Кириакиса в сериале "Дни нашей жизни", в котором снимается с 1985 года.

"Рождество с одним из моих создателей»", - написала номинированная на "Золотой глобус" актриса. - Тогда и сейчас. Люблю тебя, папа".

Пост звезды "Друзей" набрал более 3 млн лайков и сотни тысяч комментариев. В одном из них супруга актера Уила Уитона Анна рассказала, как Джон Энистон однажды защитил ее от навязчивого поклонника.

"Двадцать с чем-то лет назад я сидела рядом с твоим папой на благотворительном обеде, когда какой-то мужчина попытался со мной пообщаться. Я чувствовала себя очень некомфортно. Твой папа заметил, что тот парень меня достает, вежливо указал на меня и сказал: "Извините, но у меня личный разговор к моей дочери". Тот парень извинился и отошел. Это был такой простой добрый поступок, и я никогда его не забуду. Чудесно, что в течение всей жизни рядом был такой человек", - написала она.

Тренер 50-летней Дженнифер Энистон раскрыл секрет ее стройной фигуры. Вы и так об этом догадывались, но дело в самом образе жизни голливудской звезды.

Дженнифер Энистон призналась, зачем на самом деле завела свой популярный Instagram. Появление в социальных сетях было для актрисы стратегическим шагом.

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