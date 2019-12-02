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Тренер 50-летней Дженнифер Энистон раскрыл секрет ее стройной фигуры

Вы и так об этом догадывались. Секрет - в самом образе жизни голливудской звезды

понедельник, 2 декабря 2019, 17:29
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Себастьян Лагри - личный фитнес-тренер Дженнифер Энистон. В Лос-Анджелесе он известен своими высокоинтенсивными, но короткими тренировками, которые подходят людям с любым уровнем физической подготовки. В интервью сайту Hollywood Life Лагри рассказал, как его знаменитая подопечная сохраняет безупречную фигуру в 50 лет.

"Джен, по сути, очень здоровая и заботится о своем теле. Но это также касается ее образа жизни в целом. У многих знаменитостей есть два или три личных тренера. У них также есть инструкторы йоги, инструкторы по пилатесу. В фитнес-зале с ними занимаются несколько человек, а еще у них есть личный повар, - говорит Лагри. - Лучший способ так выглядеть - не толстеть, верно? И поэтому вы должны действительно хорошо следить за тем, что едите. Тренировки помогут вам сжигать калории, но лучший способ выглядеть как Дженнифер - это вести по-настоящему здоровый образ жизни и действительно хорошо питаться".

Прежде чем стать мировой знаменитостью, Дженнифер Энистон пришлось сбросить почти 15 килограммов.

"Я ела слишком много бутербродов с майонезом. Майонез на белом хлебе - самая вкусная вещь в мире, - рассказала актриса изданию People. - Отвратительная черта Голливуда: я получала мало работы, потому что была слишком тяжелой. Но моя диета действительно была ужасной. Молочные коктейли и картофель фри с соусом. Было правильно обратить на нее внимание".

  • Дженнифер Энистон призналась, зачем на самом деле завела свой популярный Instagram. Оказалось, что появление актрисы в социальных сетях было для нее стратегическим шагом.
  • В феврале 2018 года Дженнифер Энистон рассталась с мужем, а 8 месяцев спустя рассказала о своей личной жизни на шоу Говарда Стерна. Теперь мы знаем, что она больше всего ненавидит в свиданиях.

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