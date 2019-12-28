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Со времен детского сада и до популярности: alyona alyona показала, как менялась ее внешность

Рэперша поделилась архивными кадрами

суббота, 28 декабря 2019, 14:03
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Украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко) поделилась с поклонниками роликом, который состоит из архивных снимков певицы.

Соответствующее видео рэперша опубликовала на личной странице в Instagram. На кадрах Алена запечатлена в разные периоды своей жизни: от детского сада до настоящего времени.

На первом фото будущая артистка в красном платье позирует с обезьянкой. Затем повзрослевшая Алена предстает на фоне природы. Далее снимок меняется на кадр со времен работы девушки воспитательницей в детском саду. Завершатся ролик кадрами, сделанными уже в период популярности исполнительницы.

"Немного апгрейднулась за последние 10 лет. Заметили, как у меня с возрастом сужаются глаза?", - с иронией написала alyona alyona.

  • Британское издание The Guardian включило украинскую хип-хип-исполнительницу alyona alyona (Алену Савраненко) в список 50 новых артистов, за которыми стоит последить в 2020 году. В престижном рейтинге певицу разместили на второй позиции.
  • Ранее alyona alyona и Джамала выпустили клип к совместному треку "Забирай" - он об обратной стороне популярности. Изюминкой песни оказалась нетрадиционная манера пения Джамалы.

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