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The Guardian включил певицу alyona alyona в престижный рейтинг

В списке 50 артистов украинке Алене Савраненко выделили второе место

пятница, 27 декабря 2019, 16:08
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Британское издание The Guardian включило украинскую хип-хип-исполнительницу alyona alyona (Алену Савраненко) в список 50 новых артистов, за которыми стоит последить в 2020 году. В престижном рейтинге певицу разместили на второй позиции.

"Бывшая воспитательница детского сада, украинская рэп-исполнительница alyona alyona держит свой материал чистым на случай, если его вдруг послушают дети. Но ее музыка – ловушка, скрашенная традиционной вокальной мелодией, – далеко не так беззуба", - говорится в тексте издания.

Примечательно, что это не первый подобный рейтинг для alyona alyona. В мае этого года американское издание The New York Times включило певицу в список 15 европейских артистов, на которых стоит обратить внимание.

"Ее трек "Рибки" рассказывает о рыбе, но и о девушке, которая чувствуют себя не в своей тарелке – как и она сама, когда люди вокруг говорили ей, что женщина-рэпер, к тому plus-size, никогда не сделает карьеру в Украине. Она рассказывает о своей обычной жизни, затрагивая феминизм, позитивность и любовь к телу", - добавили в The Guardian.

  • Ранее alyona alyona и Джамала выпустили клип к совместному треку "Забирай" - он об обратной стороне популярности. Изюминкой песни оказалась нетрадиционная манера пения Джамалы.

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