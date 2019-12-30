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Голливудский актер заразился опасной для жизни инфекцией на съемках в экзотической стране

Зак Эфрон снимался в реалити-шоу в Папуа - Новой Гвинее

понедельник, 30 декабря 2019, 12:00
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Актер Зак Эфрон, известный по фильмам "Спасатели Малибу", "Величайший шоумен" и "Красивый, плохой, злой", попал в больницу после заражения бактериальной инфекцией на съемках нового реалити-шоу "Убить Зака Эфрона" в Папуа - Новой Гвинее, пишет Page Six.

В Twitter актер рассказал фанатам о своем состоянии.

"Я заболел в Папуа-Новой Гвинее, но быстро вернулся в норму и закончил свое удивительное 3-недельное приключение. Я дома на каникулах с моими друзьями и семьей, - написал Эфрон. - Спасибо за всю любовь и заботу, до встречи в 2020 году!"

Эфрон не уточнил, чем именно заразился на острове, но по информации Vulture, это мог быть брюшной тиф - смертельная бактериальная инфекция, которая передается с зараженной водой и пищей.

До возвращения в США Эфрона лечили в военном мемориальном госпитале Святого Андрея в Австралии. В своем реалити шоу 32-летний актер в течение 21 дня должен выживать в джунглях, не имея ничего, кроме основного снаряжения и партнера-гида.

"Я хочу преуспеть в экстремальных условиях и ищу возможности, которые бросают мне вызов на всех уровнях. Я с радостью исследую любую любую неизведанную территорию, чтобы узнать, какое неожиданное приключение меня ждет", - говорил он о своей затее.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: реалити-шоу

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