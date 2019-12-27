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Покончил с собой бывший муж норвежской принцессы, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах

Ранее Ари Бен жаловался на одиночество и проблемы с алкоголем

пятница, 27 декабря 2019, 11:48
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Ари Бен, норвежский писатель и бывший муж принцессы Марты Луизы, скончался в результате самоубийства 25 декабря. Ему было 47 лет, сообщает Variety.

"С глубокой печалью в наших сердцах мы, самые близкие родственники Ари Бена, должны объявить, что он покончил с собой. Просим об уважении к нашей частной жизни", - заявил представитель семьи Бена Гейр Хаконсунд.

Бен женился на принцессе Марте Луизе в 2002 году. В их браке родилось трое дочерей, но в 2016 году пара объявила о разводе. В 2017 году Бен вновь попал в заголовки СМИ, обвинив Кевина Спейси в сексуальных домогательствах.

"У меня есть небольшая история #MeToo о Кевине Спейси, - сказал он в интервью норвежскому радио P4. - У нас была хорошая беседа, мы говорили о театре и драме. Мы сидели рядом,через пять минут он сказал: "Эй, давай выйдем и покурим", а затем схватил меня под столом прямо за яйца".

Ари Бен стал третьим обвинителем Кевина Спейси, умершим в этом году после Линды Калкин и анонимного массажиста, который подал на актера в суд после предполагаемого инцидента в 2016 году.

Норвежский король Харальд V и королева Соня выступили с заявлением, назвав Бена "важной частью семьи". "У нас остались теплые, добрые воспоминания о нем. Мы сожалеем о том, что наши внуки потеряли своего дорогого отца - и испытываем глубокое сочувствие к его родителям, братьям и сестрам, которые потеряли любимого сына и брата", - заявила королевская семья.

Сообщается, что мужчина боролся с алкогольной зависимостью, о которой рассказывал еще в 2009 году в интервью норвежскому журналу Massiv.

"Единственное, чего я боюсь, так это того, что я не смогу завершить проект, который начал с моей женой, а именно вырастить трех замечательных дочерей", - говорил Бен. Он описывал свою жизнь как "все более одинокую", и предсказывал, что привычка изолировать себя приведет к смерти в одиночестве.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Кевин Спейси

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