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Неописуемая боль: 61-летняя Мадонна рассказала о проблемах со здоровьем после отмены концерта

Певица отменяет шоу не впервые, а ее состояние после травмы не улучшилось

пятница, 27 декабря 2019, 10:54
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Мадонна вынужденно отменила концерт в Майами из-за неописуемой боли. В Instagram 61-летняя певица рассказала о своем состоянии и пугающем предупреждении врачей. Сообщение появилось в соцсетях всего за два часа до начала шоу.

"Я была в слезах от боли после моих травм. Боль была неописуемой в течение последних нескольких дней. С каждой песней, которую я пела, я молилась, чтобы перейти к следующей и закончить шоу, - написала Мадонна. - Мои молитвы были услышаны, и я сделала это. Я считаю себя бойцом. Я никогда не сдаюсь! Однако в этот раз я должна слушать свое тело и принять, что моя боль является предупреждением".

Певица извинилась перед поклонниками за необходимость отменить концерт, но о своем решении не жалеет.

"Я провела последние два дня с врачами: сканирование, ультразвук, рентген. Мне очень ясно дали понять, что если я продолжу тур, я должна отдыхать как можно дольше, чтобы не наносить дальнейшего и необратимого вреда своему телу. Я никогда не позволяла травмам мешать мне выступать, но на этот раз должна признать, что нет ничего постыдного в том, что я человек, и мне нужно нажать на кнопку паузы. Я благодарю всех вас за понимание, любовь и поддержку. Господи, помилуй. Все должно измениться. Это произойдет, потому что Мадам Х - это боец. С праздником всех".

Проблемы со здоровьем у Мадонны начались после того, как она получила болезненную травму на концерте в октябре 2019 года.

  • Мадонна показала, как лечится после отмены концертов. Певица согласилась пройти озонирование крови, эффективность которого научно не подтверждена.
  • Дочь Мадонны обнажилась на выставке современного искусства. 23-летняя Лурдес Леон поучаствовала в откровенном перфомансе с группой мужчин и женщин.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Мадонна

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